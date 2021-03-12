Для ряда инфекционных заболеваний характерен сезонный подъем заболеваемости. Для острых респираторных вирусных инфекций (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие) сезонный подъем заболеваемости ежегодно приходится на осенний и весенний период, министр здравоохранения отметил Алексей Цой.

Он отметил, что сезон заболеваемости ОРВИ продолжается, поэтому сохраняется риск роста заболеваемости среди населения.

По результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса («Британский», «Южноафриканский», «Бразильский») не выявлены.

Однако, с возобновлением международного авиасообщения поток граждан РК и , выезжающих за рубеж, (трудовая миграция, обучение, лечение, туризм), и въезжающих иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья повышает риск завоза новых штаммов коронавирусной инфекции в страну.

Вводимые послабления ограничительных мер для деятельности социально-экономических объектов, рост социальной активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции.

По данным научных исследований американских и российских ученых стойкий и выраженный иммунитет формируется только у 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Формирование иммунитета у переболевших COVID-19 и возраст пациента имеют корреляционную взаимосвязь: лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет – почти 20%. У лиц старше 18 лет – 14%, у лиц старше 65 –11%. У 40% иммунитет вырабатывается очень слабый и не сможет помочь при повторном заражении.

При этом, отсутствуют научно доказанные данные о длительности иммунитета, так у переболевших COVID-19 с увеличением срока давности болезни, возможность повторного заражения COVID-19 возрастает с каждым днем.

Необходимо отметить, что в настоящее время проведение вакцинации против коронавирусной инфекции – это альтернатива карантину в борьбе с пандемией.

С 1 февраля 2021 года в стране началась вакцинация против КВИ. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины.

При этом, в первую очередь вакцинируются против коронавирусной инфекции уязвимые группы населения (медработники, педагоги, сотрудники силовых структур), которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения).

Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции.

Уважаемые Казахстанцы, риск заражения коронавирусной инфекцией по прежнему остается высоким!

Для охраны своего здоровья и здоровья своих близких, прошу продолжать соблюдение мер профилактики, такие как:

— не посещать места массового скопления населения;

— не проводить и не посещать коллективные мероприятия, корпоративы;

— не допускать переохлаждение организма;

— не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи, — настоятельно рекомендовал министр.

Пандемия еще продолжается, вирус не побежден, поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию, гигиене и вакцинироваться.