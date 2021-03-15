За два месяца 2021 года из-за неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах республиканского значения было введено 539 ограничений для автотранспорта.

Порядка 500 автомобилей было вызволено из снежного плена.

В частности, 329 раз были закрыты участки дорог по причине плохой видимости для водителей из-за метели и порывистого ветра. 78 раз вводились ограничения из-за гололёда, 34 – в связи с понижением температуры и 98 – по причине ограничения движения в соседних регионах.

Стоит отметить, что лидером по ограничениям является Акмолинская область.

Здесь за 2 месяца этого года были закрыты дороги 111 раз. На втором месте – Восточно-Казахстанская область, где ограничения вводились 66 раз.

Всего с начала зимнего периода дорожниками была оказана помощь порядка 500 транспортным средствам, из них 109 размещены в тёплые боксы, а более 800 человек были расположены в обогревательных пунктах ТОО «Казахавтодор».

Отметим, за аналогичный период прошлого зимнего сезона дороги страны были закрыты 676 раз. Вводимые ограничения для транспорта являются вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах.