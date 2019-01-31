В связи с резким ухудшением погодных условий, метелью, гололедом в Алматинской области АО «НК «ҚазАвтоЖол» настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Вместе с тем, призываем всех пользователей автодорог соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

В целях безопасности в регионах с аномальными погодными условиями ограничено движение.

Общую информацию о состоянии ситуации на дорогах возможно узнать в ситуационном центре Министерства по инвестициям и развитию по телефону 444-777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777 либо на сайте www.kazavtodor.kz.