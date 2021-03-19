18 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Германии, Франции, Мальдивской Республики, Кипра, ОАЭ, Египта, Ирана, Турции, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

Из 3 771 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 414 человек, без справок прибыли 357 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 19 рейсов, 1 932 пассажира, со справками – 1 803, без справок — 129;

в аэропорт Нур-Султана – 9 рейсов, 1 200 пассажиров, со справками — 972, без справок — 228;

в аэропорт Шымкента – 5 рейсов, прибыли 490 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 1 рейс, прибыли 149 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

17 марта по результатам ПЦР-анализа, из 387 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них, три пассажира прибыли рейсом Шарм эль-Шейх – Алматы, один пассажир прибыл рейсом Шарм эль-Шейх — Нур-Султан.