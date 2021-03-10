В Академии государственного управления при Президенте РК прошел форум ректоров вузов Казахстана на тему добропорядочности в сфере высшего образования.

Форум проведён Академией государственного управления при Президенте РК по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции и при поддержке Министерства образования и науки РК.

В связи с карантинными мерами часть гостей принимали участие в оффлайн-формате, а другие представители вузов страны — посредством видеоконференцсвязи.

В Форуме приняли участие Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, Первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, Заведующий отделом государственного управления Администрации Президента РК Альтаир Ахметов, Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, а также Глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Посол Дьердь Сабо, а также более 50 ректоров университетов Казахстана.

Первый заместитель антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов отметил особое внимание Агентства сфере образования, как ключевой платформе развития человеческого капитала с правильными жизненными ценностями и устоями.

«Молодежь должна вовлекаться в антикоррупционную политику в период становления себя как личности, развивая в себе честность, добропорядочность и справедливость. Для этого имеются все возможности. Стратегически значимым являются предметы антикоррупционной направленности, возможность участия студентов юридических факультетов в антикоррупционной экспертизе проектов НПА, эффективная внутривузовская система менеджмента противодействия коррупции.» — сказал О. Бектенов.

Он также отметил важность вступления в Лигу академической честности и внедрения обязательного предмета «Основы антикоррупционной культуры» в ВУЗах.

Ректор Академии госуправления Ерлан Абил рассказал об опыте формирования культуры добропорядочности в Академии, а сотрудники делились своим опытом повышения прозрачности бизнес-процессов, по формированию нулевой терпимости к коррупционным проявлениям и культивированию добропорядочности среди сотрудников и обучающихся.

В своем выступлении он отметил, что Академия госуправления в июле 2020 года первой среди ВУЗов и государственных учреждений Казахстана прошла сертификацию системы менеджмента борьбы с взяточничеством на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016.

«Руководителям организаций, в том числе и сферы образования, надо идти в ногу со временем, не тратить время на выработку собственных инструментов противодействия коррупции, а обратиться к международной практике. Международный стандарт ISO 37001 позволяет за счет грамотно выстроенных управленческих процессов свести к минимуму все формы и виды коррупционных рисков,» — отметил ректор Академии Ерлан Абил.

В настоящее время Академией совмстно с Агентством уже реализуются несколько проектов по внедрению системы антикоррупционного менеджмента в соответствии с ISO 37001 и продвижению комплаенс-службы в организациях квазигосударственного сектора.

Во время форума были также рассмотрены вопросы развития системного подхода в противодействии коррупции и формировании добропорядочности в университетах.