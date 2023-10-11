Высшее образование стало дорогой роскошью для Казахстанцев

Учиться в казахстанских ВУЗах стало еще дороже.

За последний год стоимость высшего образования выросла в среднем на 14%. В тройке антилидеров Астана, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, где получить «вышку» стало дороже почти на четверть. Казахстанцы говорят, дать ребенку высшее образование — дорого.

«Нет конечно, недоступно», — говорит житель города.

«Моей дочке 17 лет и в колледже предлагалось бесплатное средне-специальное образование я посчитала рациональным отдать ребенка туда. Есть вопрос цена-качество, стоит ли обучение, которое предлагают наши вузы тех денег, которые мы туда вкладываем», — говорит жительница города.

Специалисты говорят, это следствие инфляции. Кроме того ВУЗы ежегодно обязывают повышать заработную плату педагогам. Хотя наше образование, по сравнению с развитыми странами, не сильно дорогое, тем не менее, многим оно недоступно по цене. Экономисты говорят, не всем нужна «вышка», это скорее следствие советского воспитания. Не стоит отметать возможность получения бесплатного средне-специального образования.

«В той же Европе, Великобритании высшее образование не каждый стремится из местных жителей, потому что они могут получить техническое узкое направление. Инженер, электрик, сварщик, может больше заработать, чем человек с высшим образованием. Там высокая конкуренция», — говорит Арман Байганов экономист.

Каждый ВУЗ сам определяет стоимость обучения. При этом цена за год при поступлении и на последнем курсе, может значительно отличаться. И окончить обучение могут позволить себе не все.

«Каждый ВУЗ стоимость обучения определяет сам, и каждый студент выбирает сам, и хорошо было бы, если договор на первом курсе когда подписывали скажем миллион тенге, то до окончания ВУЗа сохранялась эта стоимость, тогда могли бы ориентироваться и родители», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

При этом копить на обучение ребенка сейчас можно сразу после его рождения. Для этого нужно открыть образовательный депозит, куда будут поступать как проценты от государства, так и от банка.