Количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 01.02.2021 года составляло порядка 121 тысячи.

АО «ЕНПФ» информирует о вступлении в силу с 01.03.2021г. Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей), утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении 1 (одного) месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений.

Таким образом, в ЕНПФ закроются ИПС, которые ранее были открыты в том числе в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления, а также будут закрыты ИПС, по которым имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение 1 (одного) месяца не поступали взносы.

Количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 01.02.2021 года составляло порядка 121 тысячи.

Напомним, что с 2019 года для открытия в ЕНПФ ИПС для учета обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Взносы перечисляются работодателем с удержания суммы ОПВ с первой зарплаты, то есть исключается возникновение «нулевых» счетов (без накоплений) для учета ОПВ.