В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Туркестанской области появилось крайне опасное животное, которое нападает на людей и съедает их заживо, пишет stopfake.kz.

Рассылка сопровождается фотографией похожего на собаку зверя с окровавленной пастью. Это фейк.

Информацию о том, что близ городов Сарыагаш, Жетысай и Шардара люди становятся жертвами дикого животного, опровергли в акимате Туркестанской области.

«Это фейк. Наши регионы подтвердили, что к ним это сообщение отношения не имеет», — сообщили в областном акимате.

Ранее фото животного стало вирусным в Индии, Пакистане и Латинской Америке.

Также в Сети распространялось видео казни животного якобы за то, что оно съело скот.

Судя по внешнему виду, на фото – бурая гиена. Эти животные обитают в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держатся ближе к морю. Рацион бурых гиен составляет падаль и морские отбросы.

В Казахстане бурые гиены не водятся.