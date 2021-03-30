В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Туркестанской области появилось крайне опасное животное, которое нападает на людей и съедает их заживо, пишет stopfake.kz.
Рассылка сопровождается фотографией похожего на собаку зверя с окровавленной пастью. Это фейк.
Информацию о том, что близ городов Сарыагаш, Жетысай и Шардара люди становятся жертвами дикого животного, опровергли в акимате Туркестанской области.
«Это фейк. Наши регионы подтвердили, что к ним это сообщение отношения не имеет», — сообщили в областном акимате.
Ранее фото животного стало вирусным в Индии, Пакистане и Латинской Америке.
Также в Сети распространялось видео казни животного якобы за то, что оно съело скот.
Судя по внешнему виду, на фото – бурая гиена. Эти животные обитают в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держатся ближе к морю. Рацион бурых гиен составляет падаль и морские отбросы.
В Казахстане бурые гиены не водятся.