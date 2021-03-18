Казахстанцы обсуждают видео, на котором под микроскопом показаны крошечные насекомые черного цвета. Автор ролика уверяет, что они выпали вместе со снегом. Некоторые пользователи решили, что такое явление не может носить природный характер.

И значит, вредителей сбросили с самолётов вместе с осадками. Это не так.

Во-первых, на видео, которое обсуждают казахстанцы, не указано ни время, ни место съёмки. Также нет и кадров, на которых было бы видно, что насекомые, рассматриваемые автором под микроскопом, действительно лежали в снегу. Таким образом, подтвердить, что они были найдены на земле после снегопада, невозможно.

Во-вторых, в марте 2019 года жители Самарской области, а в марте 2020 года жители Башкирии уже сообщали о необычных осадках с насекомыми.

Тогда учёные опровергли теории о том, что жуки могли падать с неба и представлять какую-либо угрозу для людей. По словам специалистов, обнаруженные насекомые – почвенные бескрылые жучки, которые с оттепелью поднимаются на поверхность земли. Они часто встречаются на ледниках в Альпах. Ни для Самарской области, ни для Башкирии массовое появление таких жучков нетипично, поэтому событие вызвало столь широкий резонанс. При этом специалисты почеркнули, что такие насекомые не опасны и не являются вредителями.

Гипотеза о том, что жуков могли сбросить с самолётов, очевидно, основывается на теории химтрейлов, несостоятельность которой уже была доказана. Тем не менее ее сторонники продолжают полагать, что самолёты распыляют над городами и странами опасные химикаты, следуя приказам мирового правительства.