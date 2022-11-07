Небывалый рекорд: Казахстанцы стали чаще читать

Казахстанцы стали чаще посещать библиотеки. Об этом говорит статистика. К примеру прошедший год стал рекордным по посещению библиотек за несколько последних десятилетий.

Интересоваться книгами стали больше молодые люди и пенсионеры. При этом специалисты говорят, за годы независимости библиотек в стране стало вдвое меньше. И если раньше туда ходили редко, то за последние годы читательский интерес увеличился. С чем это связано, и как завлекают читателей в наше время?

Айганым Турысбек в шымкентской библиотеке имени Пушкина впервые. Девушка учится на третьем курсе вуза и пришла за литературой по специальности, но не удержалась и выбрала еще и художественные произведения.

«Я увидела эту библиотеку у одного блогера в Instagram. В городе есть много библиотек, но здесь не как везде: очень красиво, стильно, много освещения, хочется сюда приходить», — говорит Айганым Турысбек, студентка.

Обновленный интерьер, на фоне которого с чашечкой кофе можно почитать интересную книгу, привлекает молодежь. Сегодня проводят в читальных залах психологические собрания, клубы по интересам и языкам. Недавно после встречи с местными писателями в библиотеку записались сразу больше 700 человек. Открыли три клуба по интересам.

«Люди помнят большие произведения наизусть. Сегодня мы ждем, через несколько дней мы будем проводить Цветаеву. Это очень хорошо, это такой возрастной клуб, есть уже дебатный клуб, мы дружим с молодежным ресурсным центром.

Есть клуб и для самых маленьких: дети приходят рисовать и читать детскую литературу», — говорит Наталья Романова, директор библиотеки имени А. С. Пушкина.

Аналитики отмечают, что казахстанцы стали чаще ходить в библиотеки. 2021 год стал рекордным по посещению за несколько последних десятилетий. В прошлом году услугами читален воспользовались больше 6 миллионов человек. Треть из них — пользователи интернет-ресурса библиотек. Также в Казахстане действует программа «Читающая нация». Благодаря этому каждый год библиотечный фонд пополняется новыми изданиями.

«В прошлом году в рамках реализации данного проекта в библиотеки школ было закуплено больше 2 миллионов экземпляров книг, в этом году уже поступило 1,5 миллиона книг. Это и отечественная, и мировая литература», — говорит Молдир Абдуалиева, пресс-секретарь министерства просвещения РК.

Библиотеки все больше стали походить на коворкинг-центры с сотнями различных книг. Сюда приходят не только читать, но и делать уроки или посерфить в интернете. Ведь в большинстве библиотек для удобства молодежи есть бесплатный Wi-Fi.

За последние 26 лет количество библиотек в стране сократилось почти вдвое. Остро стоит вопрос обеспечения компьютерами с доступом в интернет. Так, эту библиотеку планируют оснастить компьютерами уже в этом месяце. В прошлом году цифровизацией были охвачены чуть больше половины библиотек страны.