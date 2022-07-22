Читающим школьникам дарят ягнят и сотовые телефоны в Туркестанской области

Прочитай книгу и выиграй ягненка! Неординарный способ мотивировать детей больше читать придумали в Ордабасинском районе Туркестанской области, сообщает OTYRAR.

10-летний Алихан Шекербек выиграл ягненка, прочитав книгу. Мальчик говорит, что полюбил литературу в четвёртом классе. На каникулах читает особенно много. Поэтому и условия состязания — прочитать за полчаса книгу и рассказать её содержание, трудными для Алихана не стали. Сейчас шестиклассник самостоятельно ухаживает за собственным ягнёнком.

«Когда мне сказали что подарят ягнёнка, только за то что прочитаю книгу, я сначала не поверил. Но потом действительно мне вручили ягнёнка. Теперь я его сам откармливаю, а когда придёт время, мы сделаем из него куырдак»,— рассказывает Алихан Шекербек.

Идею простимулировать тягу детей к знаниям столь необычным способом предложил аким сельского округа в Ордабасинском районе — использовать время летнего отдыха с пользой для детей и семейного бюджета. Жители села сразу откликнулись на эту инициативу, а те, кто в состоянии, выделяют в поощрительный фонд по одному барашку.

«В библиотеке выбрали троих учеников чаще других посещающих библиотеку. Между ними и были разыграны подготовленные призы — ягнята. Они прочитав книги, рассказали о чём были произведения и в подарок им вручили ягнят. Отец, одного из победителей в волнении даже звонил к нам, спрашивал, сын привёл ягнёнка, за что вы его дали? Мы отвечали всё в порядке он его заслужил», — говорит аким Боржарского сельского округа Сергали Курумбеков

Получить в подарок ягнёнка тоже было не просто, говорят организаторы конкурса. Ученик должен был прочитать книгу и доходчиво рассказать о ней. С начала проведения необычной акции и определения первых победителей, читающих детей в селе стало значительно больше.

«С начала нынешнего года и этого мероприятия количество читателей в нашей сельской библиотеке резко выросло, Из 500 читателей зарегистрированных у нас сегодня, 300 детей. В этом году мы приобрели 1500 книг для детей» – говорит Алия Кайтбекова, сотрудница местной библиотеки

В первый месяц лета 3 школьника в селе прочитав книги, получили ягнят. А в июле ещё пятеро любителей книг станут обладателями сотовых телефонов.