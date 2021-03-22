Проверить свой статус в системе обязательного медицинского страхования можно несколькими способами:

✅Телеграмм-бот @SaqtandyryBot

Чтобы запустить мини-программу, необходимо открыть ссылку: https://t.me/SaqtandyryBot или ввести название в поисковой строке, выбрать раздел «Определить статус застрахованности», ввести ИИН.

✅Портал электронного правительства Egov.kz

Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и взносов в системе ОСМС», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», указать ИИН. Результат появится в течение 10 минут.

✅Официальный сайт Фонда — fms.kz

Всплывающее окно «Определить статус» расположено с правой стороны. Достаточно кликнуть на него и указать ИИН.

✅Мобильное приложение Qoldau 24/7

Для этого в меню необходимо выбрать раздел «Проверить статус застрахованности», далее – ввести ИИН. В окне появится статус и информация о наличии платежей за предшествующие 12 месяцев. @fms.kz