В Шымкенте канализационные стоки, в которые сливались токсичные отходы промывают водой и специальным химикатом.

Специалисты уже прочистили шесть с половиной километров канализационной системы, чтобы избавиться от неприятного запаха.

«Со вчерашнего дня производится промывка канализационных сетей для того, чтобы смыть эти вредные вещества, которые остались в канализационной сети. Кроме того, сегодня департамент СЭС дал предписание, что можно нейтрализовать вредные вещества производное нефти — бензола — посредством промывки кальцинированной содой. И сейчас, после обеда эту работу мы будем производить», — говорит Галымжан ИЛЬЯСОВ, аким Енбекшинского района г. Шымкент

Тем не менее неприятный запах жители города все еще могут почувствовать. Неприятный запах жители улицы Клары Цеткин почувствовали еще 16 марта. В результате закрыли школу №37, а детей и педагогов, а так же специалистов ЦОНа, который расположен в этом районе эвакуировали. С жалобами на тошноту, рвоту и головокружение за медицинской помощью уже обратился 21 человек. Как выяснилось, неизвестные сливали нефтеотходы в канализационный коллектор. В результате неприятный запах распространился сразу на нескольких крупных улицах спального района в Шымкенте. Виновных пока установить не удалось. Но, по факту «загрязнения воздуха» возбуждено уголовное дело и ведется расследование.