Полицейские задержали молодого человека, похитившего коробку с печеньем и домкрат из машины на автостоянке.

В Тюлькубасский РОП обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные разбили стекло его автомашины ВАЗ, припаркованной на стоянке, похитив из салона домкрат и коробку с печеньем. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему составила около 30 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в районный отдел полиции. Им оказался местный житель, который воспользовавшись отсутствием людей на стоянке, решил совершить кражу из автомашины. Молодой человек полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской.

По данному факту проводится досудебное расследование.