Интернет-мошенники вновь обманывают казахстанцев. На этот раз за клик по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, они обещают топовый смартфон Samsung S21, передаёт stopfake.kz.

Дорогие призы за прохождение опросов – не новая схема интернет-мошенничества. Как правило, злоумышленники создают фишинговый сайт.

Такие порталы не имеют необходимой защиты, и все данные, которые пользователи вводят в поля для опроса, могут видеть и сами мошенники.

Таким образом, они могут завладеть паролями и логинами от приватных аккаунтов, получить доступ к платёжным данным и другой личной информации.

На то, что сайт, обещающий топовый смартфон, фишинговый, указывает отсутствие защищённого соединения и хвалебные комментарии «участников» с несуществующими аккаунтами.

Кроме того, минималистичный дизайн и орфографические ошибки также говорят о том, что портал создан исключительно ради быстрой наживы.