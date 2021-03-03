Сегодня на базе ЮКГУ в Шымкенте впервые начала свою работу трехдневная международная научно-практическая конференция среди ведущих ученых и врачей на тему «Актуальные вопросы трансплантологии в Российской Федерации и развитие службы в городе Шымкент».

В конференции принимают участие специалисты из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В первый день конференции был подписан трехсторонний меморандум. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве позволит ученым и врачам Российской Федерации и Казахстана обменяться опытом, презентовать достижения в области трансплантологии, повысить уровень квалификации.

Так, специалисты, оказывающие скорую медицинскую помощь в городе будут повышать свою квалификацию в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москве.

Стоит отметить, в ходе конференции российские специалисты проведут мастер-классы для местных врачей по проведению сложных операций.