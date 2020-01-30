Руководство ЮКГУ имени М.Ауезова совместно с компанией «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провело в зале учебного заведения День открытых дверей.

Учащиеся школ Шымкента узнали о специальностях, востребованных на рынке труда.

Хороший пример тому – сотрудничество нефтянников и ЮКГУ. Благодаря ему «Петро Казахстан Ойл продакс» может готовить для себя нужных и квалифицированных специалистов фактически «под ключ». Сделать первый шаг по карьерной лестнице в нефтеперерабатывающую компанию студенты базовых для предприятия факультетов смогут после окончания университета.

«Шымкентский нефтеперерабатывающий завод провел мощную модернизацию. Нам нужны высококвалифицированные специалисты. И поэтому призываю учащихся углубленно изучать предметы, поступить в ВУЗ по специальности нефтехимия, — агитирует Еркин Жумадилов, представитель ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Таких специалистов можно сразу бросать в бой. Благодаря выстроенному партнёрству с нефтегигантом, талантливых студентов будут вести вплоть до их выпуска. Они смогут пройти на заводе практику и преддипломную защиту перед специалистами компании.

Салима Сакибаева, заведующая кафедрой нефтепереработки и нефтехимии ЮКГУ им.М.Ауезова:» В этом году мы разрабатываем новую образовательную программу. Она — инновационная: технология парфюмерных, косметических и моющих средств. Таких образовательных программ нет в Казахстане. Мы впервые открываем и надеюсь, что в феврале введем в реестр Министерства образования и науки. Следующая инновационная программа — «Технология переработки нефти и газа». Третья программа, над которой мы сейчас работаем, «Технология производства и переработки полимеров». В Атырауской области строится большой нефтегазовый комплекс. Работодатели просят подготовить специалистов».

Встреча прошла в формате «без галстуков», и абитуриенты буквально засыпали спикеров вопросами. Их интересовали разные темы: от помощи молодым специалистам до до перспектив развития компании.

«После окончания школы хочу попробовать поступить в ЮКГУ на специальность — «Технология парфюмерных, косметических и моющих средств». Чтобы осуществить мечту, пока хожу на курсы, занимаюсь проектами, — говорит ученица лицея Гаухар Саип.

Трудно переоценить важность подготовки будущих сотрудников нефтехимической отрасли со студенческой скамьи: они приходят уже готовыми специалистами, знают требования, обладают нужными навыками и легко адаптируются.

Шынар Оразова