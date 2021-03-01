Согласно Закону Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», инвалид – это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты.

Порядок установления инвалидности, ее причин и сроков, степени утраты трудоспособности регламентирован Правилами проведения медико-социальной экспертизы (далее — МСЭ), утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 января 2015 года № 44.

Также освидетельствуемое лицо или его законный представитель имеют право обжаловать экспертное заключение отдела МСЭ.

Для этого освидетельствуемое лицо или его законный представитель вправе обратиться в отдел методологии и контроля МСЭ в течение одного месяца со дня его получения либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В свою очередь, инвалидность устанавливается на следующие сроки:

• лицам до шестнадцатилетнего возраста – 6 месяцев, 1 год, 2 года, на 5 лет и до достижения шестнадцатилетнего возраста;

• лицам с шестнадцатилетнего до восемнадцатилетнего возраста – 6 месяцев, 1 год, до достижения восемнадцатилетнего возраста;

• лицам старше восемнадцатилетнего возраста – 6 месяцев, 1 год, 2 года или без срока переосвидетельствования.

Инвалидность без срока переосвидетельствования устанавливается:

• согласно Перечню необратимых анатомических дефектов;

• при стойких, необратимых изменениях и нарушениях функций организма, неэффективности проведенных реабилитационных мероприятий, стабильности группы инвалидности и динамическом наблюдении за инвалидом первой группы не менее четырех лет, второй — не менее пяти лет, третьей — не менее шести лет;

• при неблагоприятном реабилитационном прогнозе лицам пенсионного возраста.