В редакцию телекомпании Отырар обратились жители дома №43 по улице Аскарова.

За прогнозом погоды жители этого дома следят круглосуточно. Как только собирается дождь, готовят тазы и ведра. И это несмотря на то, что это отремонтированная крыша. По словам жильцов, ремонт кровли обошелся в 20 миллионов тенге. Во время дождя в квартирах вода по стенам, с потолка! А снаружи осыпается штукатурка — строители забыли про карниз.

«У меня крыша течет, прямо в этом месте текла и сейчас протекает. Вот перед новым годом дождь был, я еще говорю пар, наверное, а нет вода течет. К кому обращаться? Я вызывала? Они говорят, ты думаешь только у тебя протекает? Я говорю 15 лет буду платить», — недоумевает Назира САЙФУЛЛИНА, домком дома №43 по улице Аскарова.

По словам домкома, она несколько лет обивала пороги районного акимата, в надежде что им отремонтируют крышу. Говорит, заменить протекающую кровлю обещали бесплатно, а в январе, выставили счет. За 15 лет каждому жильцу надо отдать более чем 200 тысяч тенге. Но платить пока не за что, уверяют жильцы.

«Вот в соседнем доме 43А, три года назад сделали капитальный ремонт, как игрушечка стоит, и в подвале заменили на пластиковые трубы, в подъездах кафель, черепичная крыша, желоба, водосточные трубы, внешняя облицовка, ни копейки жители не заплатили, мы надеялись, что и нам тоже так сделают, мы же не в другом государстве находимся, и когда нам начали ремонтировать крышу, мы были уверены что нам это бесплатно делают. Но потом в январе нам выставили счет за капитальный ремонт», — говорит Тамара КРИВЕНКО, жительница дома №43 по улице Аскарова.

В малосемейке по улице Аскарова в основном живут пенсионеры и малообеспеченные семьи. В доме 100 квартир. Люди говорят, ремонт по программе модернизации ЖКХ, начали без согласования суммы за ремонт.

«Никакого общего собрания не было, договоров не было, акта выполненных работ не подписан, четыре с пенсионерки в последнего этажа подписывали, но эти подписи поддельные! И однако на основании этого акта нам предъявили счет. Это незаконно», — уверена Тамара КРИВЕНКО, жительница дома №43 по улице Аскарова.

До этого в малосемейке провели сейсмоусиление — его сделали бесплатно. Ремонт крыши лег на плечи жильцов, которых, якобы, уговорили взять у государства в долг, а потом постепенно рассчитываться.

«По их заявлению, было принято согласие протоколов и направлено в отдел жилья, так как им надо было заменить кровлю. По этому поводу на основании договора с «Тургын уй» были проведены ремонтные работы, так как аппарат акима не имеет права вмешиваться, оплата производится со стороны жителей. Все программы модернизации проводятся платно», — говорит Гульжан АЛТАЕВА, начальник отдела инфраструктуры и благоустройства по Абайскому району г. Шымкента.

Коммунальщики уверяют, жильцы сами доверились ТОО «Тургын Уй» и заключили договор.

«На основании протоколов который предоставил аппарат Абайского акимата поступило заявление, что они выбирают нас и хотят провести ремонт. Был подписан тройной договор между жильцами, нами и подрядной организацией. Если граждане не согласны можно было заявить об этом когда начинался ремонт, первое заявление поступило в феврале. Жильцы вправе оспорить все эти решения в законном порядке», — говорит Кирилл ДОНДУКОВ, директор ТОО «Тургын Уй» г. Шымкента.

Протекающую крышу специалисты обещали починить и даже решить проблему с карнизом. При этом за модернизацию платить все равно придется. Жильцы 43-го дома с этим не согласны и намерены искать правду в суде.

Анастасия Новикова