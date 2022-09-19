На некачественный ремонт домов жалуются жители в Туркестане

В Туркестане проводятся работы по модернизации старых многоэтажек. Вот только работами подрядчиков довольны далеко не все.

Жители убеждают, что работы ведутся с большими паузами. А дворы после строителей больше напоминает свалку со строительными отходами.

Проблемы у жителей этих домов начались в прошлом году с началом модернизации 8 двухэтажек. Работы вели несколько подрядчиков. Но качеством остались довольны далеко не все туркестанцы.

«Снаружи, кафельный клей – это разве отделочный материал? Нет, по-моему! Нам обещали качественно, но качества нет. Придет зима, весна, через полгода это все начнет трескаться, сыпаться. Потом кто опять будет этот ремонт делать? А нам платить 15-лет, ежемесячно», — возмущается жительница г. Туркестана Ирина Штомпель.

Жильцы домов с опаской преодолевают путь от парадной двери до квартиры. С потолка нависают электрические провода под напряжением. Рабочих на объекте в последний раз видели месяц назад, говорят горожане. Но строители убеждают, что работают, не покладая рук.

«Каждый житель говорит по-разному. Здесь нет такого объема работы, чтобы их выполняло 50 человек. У меня работает всего 15 сотрудников. У каждого из них есть семьи. И они не работают на госслужбе. Поэтому их сейчас нет. А вот завтра если вы придете, то увидите, как идет работа», – говорит представитель ТОО «Кенсе АДМ курылыс» Нагашбек Абдубаев.



Подрядчиков поддерживают и местные чиновники. И лейтмотив здесь один — модернизация ведётся согласно графику и находится под контролем.

«Все работы подрядчиками выполняются согласно проектно-сметной документации. Время у застройщиков есть до конца этого месяца. Кроме того, есть еще и гарантийные сроки на выполненные работы в 5 лет», — говорит Абуталип Асанов, заведующий сектором отдела жилищных отношений и жилищной инспекции г. Туркестана.

Эти дома 70-х годов постройки. И водопровод с канализационной системой в них не были предусмотрены. Поэтому три года назад из бюджета выделили деньги на коммуникации. Но канализационная система, стоимостью 56 млн тенге, не справляется. Все нечистоты стекают во двор, смешиваясь со строительным мусором. Но и этому нашлось объяснение.

«Диаметр канализационной трубы маленький, количество абонентов выросло, и жители часто сбрасывают мусор в унитазы. Это приводит к выходу из строя насосов для откачки нечистот», — поясняет руководитель отдела инфраструктуры и коммуникации г. Туркестана Ерсеит Бухарбаев.

Местные власти решили установить канализационный коллектор. Работы по прокладке системы начались в этому году и на это из республиканского бюджета было предусмотрено 4 млрд тенге. Сдача объекта запланирована на 2023 год.