Полицейские региона взяли с поличным браконьера, который выловил около 100 килограммов рыбы.

В районе Шардаринского водохранилища в селе Утиртобе местный житель незаконно ловил рыбу. У задержанного молодого человека в качестве вещественного доказательства изъяли резиновую лодку, трехметровую вилку (астрагу) и более 50 штук незаконно выловленной рыбы. Общий вес улова составил 93 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Полицейские Туркестанской области предупреждают, что незаконный вылов рыбы, а также уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу, влечет за собой привлечение к ответственности в рамках закона.