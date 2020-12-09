Следователи ДП Туркестанской области направили в суд многотомное уголовное дело в отношении преступной группы браконьеров.

Старший следователь по особо важным делам Следственного управления ДП Туркестанской области Алтынай Жолымбекова рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы браконьеров, орудовавшей на Шардаринском водохранилище.

«В производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находилось уголовное дело в отношении преступной группы браконьеров, которая занималась незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище и сбывала ее на рынках г.Шымкент.

Напомним, в полицию поступило заявление о том, что на территории Шардаринского водохранилища неизвестные занимаются незаконной ловлей рыбы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст.335 УК РК «незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Для задержания браконьеров в ДП Туркестанской области создали специальную следственно-оперативную группу.

Практически в течение двух месяцев оперативники по крупицам собирали доказательства, изучали связи всех участников, причастных к преступному промыслу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ликвидировали преступную группу в количестве 10 человек, 3 из которых женщины. Все они жители Туркестанской области и г. Шымкент. В качестве вещественных доказательств у них изъяли рыболовные снасти, 13 лодок, 389 патронов, более полутора тонны свежей рыбы и 425 кг копченной рыбы. Нанесенный материальный ущерб составило более 8 миллионов тенге.

Нам пришлось тщательно собирать доказательную базу и провести не одну экспертизу и следственные мероприятия. На сегодня следствием вина подозреваемых в совершении браконьерства полностью доказана. Материалы досудебного расследования составили более 20 томов уголовного дела. Все роли в преступной группе были четко распределены между участниками: рыбаки, незаконно вылавливали рыбу, затем сбывали ее скупщикам, которые в свою очередь, реализовывали товар на рынках г.Шымкент.

В настоящее время досудебное расследование завершено и собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд для принятия законного решения» — отметила старший следователь А. Жолымбекова.