Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает Tengrinews.kz.

Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей «Казахтелекома», Altel, «Алма ТВ».

«Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются», — сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.

Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было, но отметили, что разберутся в ситуации.

«Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Обычно, когда есть какие-либо серьезные сбои, у нас сразу открывается проблемный билет. Но если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165», — сообщили в call-центре компании «Казахтелеком».

В пресс-службе «Казахтелекома» также сообщили, что на сетях компании повреждений не обнаружено.

«Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов также не зафиксировано», — ответили в компании.