Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РКпредседатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», Главный онколог МЗ РК, Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Кайдарова озвучила рекомендации международных экспертов по вакцинации онкобольных от коронавирусной инфекции.

«Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных может не развиться специфический иммунитет», — озвучила рекомендации NCCN, МСК, ASCO Д. Кайдарова.

Кроме того, учитывая, что имеющиеся на сегодняшний вакцины, предполагают двукратное введение вакцины, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения.

Особенно когда речь идёт о первичных пациентах. При этом, вакцинация должна проводиться только мРНК вакцинами (не живыми).

«В любом случае, решение о вакцинации мРНК вакцинами принимает врач-онколог и мультидисциплинарной группой», — уточнила Академик.

При принятии решения, оцениваются риски для пациента, возраст, общее состояние, уровень лейкоцитов и нейтрофилов в крови, прогноз пациента. Например, пациенты, получающие только гормональную терапию, вакцинации от COVID-19 не подлежат.

Пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства.

Пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 недели до начала специализированного лечения. Пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии.

«Необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц. Следует отметить, что в настоящий момент мало данных по COVID-19 у онкологических пациентов. Исследования по вакцинации живыми вакцинами не проводились. В России только начинаются клинические исследования по вакцинации «Спутник V» онкологических больных. Данных по казахстанской вакцине нет. Главным является индивидуальный подход к каждому пациенту. При этом, проверять уровень антител нет необходимости», — отметила Д. Кайдарова.