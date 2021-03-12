Экс-начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП Туркестанской области Д. Р, осужден к 5-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

10.03.2021 года приговором Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкент экс-начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП Туркестанской области Д. Р, осужден к 5-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Антикоррупционная служба РК.

Частный нотариус Абдурахман Ж., признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.251 УК РК и осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы.

Д.Р. подозревался завладении путем мошенничества и злоупотребления доверием автомашинами марки «Тойота камри» и «Тойота Ланд крузер прадо» в общей сумме 158 млн тенге.