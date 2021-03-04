Сотрудники СОБР ДП г. Шымкент и представители благотворительного фонда «Ізгілік» помогли трем мальчишкам, которые растут без отца.

«Моя мечта – стать полицейским. 9-летний Нурасыл связывает свое будущее с правоохранительной сферой. Желание ребенка исполнили сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции города Шымкент.

По словам матери мальчиков Мадины Таргаутовой, ее сыновья увлекаются боксом, борьбой, карате и футболом. Гражданка, проживающая в населенном пункте «Забадам» Енбекшинского района города Шымкент, 4 года назад потеряла супруга. Она является единственным кормильцем семьи и одна воспитывает троих сыновей. Работает по найму в частном учреждении.

Ей помогли сотрудники СОБР ДП г.Шымкент и представители благотворительного фонда «Ізгілік».

«Для детей мы приобрели специальную спортивную одежду для бокса, карате, футбола, также необходимые вещи и теплую одежду. Наша цель –поддержать детей. Мы считаем своим гражданским долгом оказывать благотворительную помощь нуждающимся», — отметили сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции города Шымкент.

Дети же, в свою очередь, были особенно рады подаркам и выразили благодарность полицейским.