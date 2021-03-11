В дежурную часть Келесского РОП, с заявлением о пропаже кошелька с деньгами, обратилась местная жительница.

С ее слов, днем, в продуктовом магазине у нее похитили кошелек с деньгами. В нем у потерпевшей находились 50 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. В результате ОРМ на одной из видеокамер участковые инспекторы заметили подозрительную женщину. Уже спустя три часа полицейские задержали карманницу. Ею оказалась ранее неоднократно судимая местная жительница.

Следствием установлено, что подозреваемая зашла в магазин, якобы, за продуктами, а затем незаметно похитила кошелек потерпевшей и поспешила скрыться. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняется ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Жительница Келесского района выразила благодарность сотрудникам полиции, которые вернули ей украденный кошелек.