Полицейские Байдибекского района задержали подозреваемого в серии краж домашнего скота, который находился в международном розыске.

Зимой 2020 года в дежурную часть Байдибекского РОП поступило заявление от местного жителя о краже скота. Подозреваемые проникли на его хозподворье и увели крупно-рогатый скот стоимостью 650 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”. В том же году в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых в скотокрадстве и водворили под стражу.

Четвертый подельник в течение трех месяцев скрывался на территории Российской Федерации. В 2021 году оперативники Байдибекского РОП в результате совместной операции с российскими коллегами задержали разыскиваемого преступника в России.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по экстрадиции задержанного на территорию Казахстана.