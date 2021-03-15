С уроков математики ученики этой школы никогда не сбегают.

Своей методикой преподаватель Камилжан Исакжанов смог увлечь даже тех школьников, кто с цифрами не дружит. Учитель 107-ой школы-лицея освоил английский язык, на нем сейчас и преподаёт.

— Наука и образование не то что каждый день, каждую секунду развивается. Для того, чтобы идти в ногу со временем, необходимо в совершенстве владеть иностранным языком. Поэтому я поставил перед собой цель и стал самостоятельно изучать английский язык. Мечтал, чтобы мои ученики учились по передовым технологиям и внесли свой вклад в развитие нашей страны. В 2019 году я овладел иностранным языком и стал вести занятия для учащихся на двух языках, рассказывает Камилжан ИСАКЖАНОВ, учитель математики в школе-лицее №107 имени Ю.Сареми.

Ученики Камилжана Исакжанова занимают призовые места на международных и республиканских предметных олимпиадах. Больше пятидесяти выпускников Камилжана Гафуржановича — студенты Назарбаев университета. Одна из них Алина Маркова. По словам третьекурсницы, она смогла поступить в один из престижных вузов страны, благодаря навыкам по английскому.

— Я студентка 3 курса НУ. Поступила на foundation. Поступила я туда благодаря обучению у преподавателя по математике на английском языке Камилжану Гафиржановичу. Так как я с обычной образовательной школы, мне было не просто сдавать математику на английском языке. Благодаря преподавателю я смогла успешна сдать и набрать проходной балл, — делится Алина МАРКОВА, студентка 3 курса Назарбаев Университета.

По словам педагога, настоящий учитель должен не только отлично знать свой предмет, но и быть для школьников: психологом, воспитателем, наставником, а порой и другом.

-Математика — это сложный предмет. Особенно в наше время… — время информационных технологий. По моему мнению, учитель должен увлекать детей в учебный процесс. К примеру, мне самому было интересно изучать иностранный язык. А потом уже ученики мои захотели выучить английский, — говорит Камилжан ИСАКЖАНОВ.

Гордость учителя в его учениках. Учитель Камилжан Гафуржанович гордится каждым! А благодарные ученики всегда могут положиться на преподавателя математики, он поражает своим трудолюбием, целеустремлённостью и талантом.

Сара Сахынбек