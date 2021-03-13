Во время эфира в программе «Народ и Власть», главный учитель Туркестанской области ответил на вопросы ведущих.

Рахымбек Жолаев затронул несколько проблемных вопросов, один из которых качество образования во время пандемии. Коронавирус нанес удар по качеству, сказал он.

Куда делся интернет ?

Ранее вопрос подачи интернета был настолько резонансным, в сети выставляли сотни видео и фото, как дети и родители из отдаленных аулов, поднимались на гору, вблизи ЖД-путей пытались сделать уроки.

«Обучение онлайн показало нам востребованность интернета, в школах интернет есть, а вот дома проблема такая актуальна. Когда дети обучались дома, эта проблема сильно проявилась. Если брать регион в целом, интернета не было вообще в 130 населённых пунктах, операторы сотовых линий дополнительно устанавливали свои станции в аулы. При этом, сейчас скорость интернета в школах составляет 8 мегабит в секунду, да этого мало. Поэтому, это большая проблема сейчас. У нас есть управление цифровизации, они тоже занимаются», — сказал Рахыбек Жолаев.

ПЛАТНЫЙ ЕНТ

Стартовал ЕНТ. Сдают те, кто не смог пройти ЕНТ в начале учебного года, причем экзамен платный.

«Мы уже дали разнарядку, у нас будут сдавать ЕНТ около 30 тыс человек, уже готовы пункты сдачи экзамена. Каждый день от ста до трехсот учеников будут сдавать единый экзамен. Будут соблюдаться все санитарные нормы. Стоит пересдача ЕНТ — 200 тенге», — сказал Рахымбек Жолаев.

РЕМОНТ ШКОЛ

«В этом году планируем провести капитальный ремонт в 180-ти школах, в основном это сельские школы, хочу пояснить, что 80% школ, у нас находятся в селах. При этом идет строительство и новых школ. Если брать статистику, только у нас в Туркестанской области самое большое количество школ строится в стране», — пояснил Рахымбек Жолаев.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Если верить результатам качества обучения по стране. Шымкента сейчас в лидерах по регионам и городам Казахстана. Туркестанская область на шестом месте.

«Что касается качества образования. В связи с переходом на дистанционное обучение, сложно оценить качество образования, но могу сказать качество в целом лучше не стало. Но, мы не сидим на месте! Причина в том, что нет рычагов контроля учеников, это влияет сильно. Мы сейчас надеемся на четвертую четверть, наверное, откроются школы, а там уже будем упорно догонять»,- сказал Рахымбек Жолаев.

ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

» Мы открыли школы для начальных классов, а также нам главный санврач региона разрешил питаться ученикам в школах. Во всех школах региона столовые работают», — сказал Жолаев.

Рахымбек Жолаев пояснил, что с нового учебного года будет продолжаться прием в нулевые и первые классы. По словам главного учителя Туркестанской области, надежда одна. Что качество обучения будет повышаться. Сейчас регион делает упор не только на коммунальное развитие, одна из главных отраслей — образование.

Шуддин Саидов

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