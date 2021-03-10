Пьяный водитель в Шымкенте нарушил правила дорожного движения и оказал сопротивление полицейскому.

Инспектор ювенальной полиции Каратауского районного управления полиции дежурил возле одной из городских школ. В это время водитель автомобиля марки “Аudi” припарковал свой автомобиль перед пешеходной полосой. Страж порядка попросил убрать машину, потому что за ней, другие автолюбители могли не увидеть переходящих дорогу школьников. Автолюбитель не только не повиновался участковому, но и оказал ему сопротивление.