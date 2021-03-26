7 боев двух странах за 20 дней.

Шымкентская спортсменка Ангелина Лукас вернулась с двух крупных международных соревнований.

Первый прошел в Болгарии, там боксер провела 4 боя, на ринге против нее выступали спортсменка из Словакии, обладательница олимпийской лицензии Турсуной Рахимова, самой сильной соперницей оказалась румынская спортсменка Лэкрэмьоара Перижок, в напряженном бою Ангелина одержала победу, следующим партнером по рингу стала девушка из Болгарии.

«Вышла в финал, в финале я боксировала с болгаркой, она была хозяйкой ринга и я понимала, что там нужно выигрывать явно, чтобы мне отдали победу. Но я считаю, что по бою я выиграла, но судьям было виднее, и они отдали победу хозяйке ринга. Приехала в Шымкент, но продолжала тренироваться и спустя пару дней уехала на турнир в Турцию», — рассказывает Ангелина.

В Турции шымкентская спортсменка провела 3 боя. В международном турнире приняли участие боксеры из 26 стран мира. Здесь наша спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив хозяйке ринга. Но, говорит Ангелина, на ринге она выложилась хорошо, и даже тренер оценил бой.

«Когда в полуфинале я боксировала с турчанкой, и проиграла, но тренер сказал, что был доволен боем и как я боксировала, прям сидел и смотрел на бой, нравилось, самое главное», — говорит девушка.

Целый год казахстанские спортсмены не выезжали на соревнования. Тем не менее, говорит Ангелина, тренировки продолжались в домашних условиях, а зале и на свежем воздухе.

«Сейчас ставим цель, чтобы выиграть явно, бить без остановки, чтобы было явно понятно. Я думаю что нужно не пропускать удары, и все три раунда бить, тогда, я думаю, уже ничего не смогут сделать», — уверена боксерша.

Следующий старт — чемпионат Азии. К подготовке подойдут серьезно, ведь на кону не только медали но и возможность показать себя и получить шанс попасть на Олимпиаду.

«Там соперницы тоже будут хозяйки ринга из Индии, буду бороться. Олимпиада, я не знаю сейчас от меня ничего не зависит, мне нужно показывать результат, и выступить хорошо на чемпионате Азии, я думаю, если я завоюю медаль, то у меня получится попасть на олимпиаду», — уверена Лукас.

Ангелина Лукас вошла в ряды специального отряда быстрого реагирования — девушка представляет СОБР на соревнованиях и является инструктором. После успешного выступления в Болгарии начальник департамента полиции Шымкента вручил спортсменке почетную грамоту.