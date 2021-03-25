Житель села Ынтымак Жартытобинского сельского округа Сарыагашского района Абдрашид Мухсимов- цветовод.

Хозяйство было создано в 1995 году. Площадь теплицы составляет 1.08 га. В основном здесь выращивают розы, ромашки, герань. В прошлом году было выращено 400 тысяч цветочных корней. Если раньше Абдрашид предпочитал многолетние цветы, то в последние годы сажает и однолетние. Особенно спрос на петуньи очень высок, — делится цветовод.

Абдрашид Мухсимов, цветовод из села Ынтмак Сарыагашского района:»Надеемся проблем с реализацией в этом году не будет. Заявки поступают из Нур-Султана, Алматы, Туркестана, Семея, Шымкента. В таких вот маленьких горшках мы растим цветы, так и продаем. Один горшочек с цветком продаем по 450-500 тенге. Много приезжают, интересуются, смотрят как мы ухаживаем за цветами. Мы охотно делимся с опытом. Ведь, чем больше людей будет заниматься цветоводством, тем лучше. Распустившие бутоны поднимают настроение. Да и люди становятся поспокойнее».

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев недавно посетил теплицу. Абдрашид Мухсимов до сих пор под впечатлением. Воодушевленный цветовод хочет научить дехкан других районов ведению хозяйства. » Все могут посадить, но вырастить стоит большого труда, терпения» — уверяет Абдрашид.

Шынар Оразова