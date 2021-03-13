В Шымкенте продолжаются слушания по делу о стрельбе в одном из ресторанов третьего мегаполиса страны, передает Otyrar.kz

Суд проходит в режиме онлайн, подсудимые следят за ходом процесса из СИЗО. На скамье главный фигурант дела Дауир Таукеев и еще несколько человек. Они обвиняются по нескольким статьям.

На очередном заседании суд выслушал следователя по громкому делу, он рассказал о первых минутах после перестрелки. При этом на суде должна должен был выступить еще один свидетель, однако по каким-то причинам он не пришел.

Во время слушаний, адвокат подсудимого задавал вопросы по работе следователя на месте преступления, некоторые действия адвокат посчитал невыполненными.

Шуддин Саидов