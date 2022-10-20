Стрелявшего рецидивиста-уголовника задержала полиция Шымкента

Словесный конфликт между двумя жителями Шымкента закончился стрельбой, погибших нет, нарушитель задержан.

25 сентября во дворе многоэтажки между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры, 23-летний мужчина вытащил пистолет «Макарова» и нанес огнестрельное ранение своему оппоненту.

К 7 часам утра пострадавшего доставили в больницу с травмой желудка. По факту полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 293 УК (Хулиганство).

Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Как оказалось мужчина уже был ранее судим за хулиганство и хранение оружия. В качестве вещдоков у него изъяли пистолет «Макарова и 3 патрона». Назначены экспертизы. Ведется следствие.