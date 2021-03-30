18 спортсменов из Шымкента, которые завоевали 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей.
В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в областном центре Алматинской области, в городе Талдыкорган прошел чемпионат Республики Казахстан по олимпийскому таеквондо (WT) среди взрослых, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.
В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из Шымкента, которые завоевали 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей. Кроме того, они внесли в копилку сборной главный приз командной системы. Победителей, вернувшихся с победой на родину, поздравил президент федерации таеквондо Нурсултан Жуманов. Спортсмену-победителю были вручены ценные призы от федерации.
Обладатели золотых медалей:
Темирхан Самат 54 кг.
Лес Абдуссамат 74 кг.
Дуйсебай Смайыл 87 кг.
Ергешова Феруза 73 кг.
Обладатели серебряных медалей:
Абабакиров Самирхан 54 кг.
Дуйсенов Шамсат 58 кг
Кожахмет Нурканат 80 кг.
Ирисметова Зиеда 46 кг.
Нарбаева Ясмина 57 кг.
Получившие бронзу :
Бактиярулы Казыбек 63 кг.
Кожахмет Алмат 68 кг.
Бакберген Нурсат 68 кг.
Марипов Абдурахман 74 кг.
Усманова Асель 49 кг.