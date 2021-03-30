18 спортсменов из Шымкента, которые завоевали 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в областном центре Алматинской области, в городе Талдыкорган прошел чемпионат Республики Казахстан по олимпийскому таеквондо (WT) среди взрослых, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из Шымкента, которые завоевали 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей. Кроме того, они внесли в копилку сборной главный приз командной системы. Победителей, вернувшихся с победой на родину, поздравил президент федерации таеквондо Нурсултан Жуманов. Спортсмену-победителю были вручены ценные призы от федерации.

Обладатели золотых медалей:

Темирхан Самат 54 кг.

Лес Абдуссамат 74 кг.

Дуйсебай Смайыл 87 кг.

Ергешова Феруза 73 кг.

Обладатели серебряных медалей:

Абабакиров Самирхан 54 кг.

Дуйсенов Шамсат 58 кг

Кожахмет Нурканат 80 кг.

Ирисметова Зиеда 46 кг.

Нарбаева Ясмина 57 кг.

Получившие бронзу :

Бактиярулы Казыбек 63 кг.

Кожахмет Алмат 68 кг.

Бакберген Нурсат 68 кг.

Марипов Абдурахман 74 кг.

Усманова Асель 49 кг.