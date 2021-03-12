Если работодатель не делает регулярные отчисления за ОСМС, может ли получать медпомощь студент за рубежом, как платить взносы безработным гражданам и индивидуальным предпринимателям.

Напоминаем, обратную связь с получателями услуг ОСМС и ГОБМП Фонд поддерживает через несколько каналов связи – это мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот @SaqtandyryBot и контакт-центр 1406.

— Выявили коронавирусную инфекцию. Прикреплена к поликлинике в Павлодаре, но сейчас проживаю в Нур-Султане. Как быть в этой ситуации, куда обращаться?

— При наличии инфекционного, паразитарного или вирусного заболевания, представляющего опасность для окружающих, пациент может рассчитывать на медицинскую помощь вне зависимости от прикрепления – по месту фактического проживания. В этом случае необходимо обратиться в ближайшую к дому поликлинику, которая является поставщиком Фонда.

— Официально трудоустроен, недавно вышел в длительный отпуск без сохранения заработной платы, за этот период работодатель не будет платить за меня взносы. Через какое время мой статус станет «не застрахован», и что мне нужно сделать, чтобы не утратить его?

— Статус в системе ОСМС будет сохранен в течение 3 месяцев после последнего взноса. Для того чтобы он оставался актуальным дальше, необходимо будет оплатить взнос как самостоятельный плательщик за пропущенный период, ежемесячно 2125 тенге, код назначения — 122.

— Работодатель вовремя не заплатил за меня отчисления и взносы за ОСМС, могу ли я произвести платеж самостоятельно, чтобы не потерять статус в ОСМС? А после того, как работодатель проведет оплату, претендовать на возврат или перераспределить деньги на следующий месяц?

— Своевременная оплата за ОСМС – это ответственность работодателя. В том случае, если он нарушает установленные сроки, на него налагается пеня. Чтобы не утратить статус в системе обязательного медицинского страхования, вы можете оплатить взнос в качестве самостоятельного плательщика. После того, как ваш работодатель произведет отчисления и взносы, вы сможете совершить возврат своих средств через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Для этого необходимо написать заявление на возврат средств, предоставить квитанции или чеки об оплате. Срок рассмотрения заявки 2 недели

— Может ли иностранная гражданка без вида жительства встать на учет по беременности?

— Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Казахстана, согласно статье 35 Закона РК «О миграции населения», обязаны иметь полис добровольного медицинского страхования. Встать на учет по беременности иностранная гражданка может либо при его наличии, либо на платной основе.

— Безработный, статус «не застрахован». С какого периода нужно оплатить взносы для получения страховки?

— Если вы официально зарегистрированы в Центре занятости как безработный, то взносы на медицинское страхование за вас производит государство. Если же официальный статус безработного отсутствует, то для получения услуг по ОСМС, необходимо регулярно производить взносы в качестве самостоятельного плательщика, с того моменты, как вы потеряли работу.

— Дочь студентка в России. Для обучения в вузе и проживания в РФ требуется медицинская страховка. В учебном заведении подсказали, что получить страховой полис дочка может в Казахстане, речь об ОСМС?

— В данном случае необходимо приобрести дополнительный страховой полис, который предоставляется частными страховыми компаниями. Услуги в системе ОСМС доступны только на территории Казахстана в рамках добровольного медицинского страхования.

— Могу ли я одновременно быть прикреплён к нескольким поликлиникам?

— Нет. Как только вы прикрепитесь к новой организации, открепление от прежней клиники произойдет автоматически. Причина проста – ФСМС производит подушевое финансирование медицинских организаций и не может оплачивать нескольким клиникам за одного человека.

— Работаю учителем, при этом имею крестьянское хозяйство. Как платить за ОСМС?

— Оплата взносов должна производиться из всех источников дохода. В первом случае взносы и отчисления за вас будет платить работодатель, во втором случае вы должны делать это самостоятельно. Согласно налоговому законодательству, крестьянские хозяйства в 2021 году обязаны ежемесячно оплачивать 2975 тенге – 5% от 1,4 минимального размера заработной платы.

— Студент, работаю на двух работах одновременно. Могу ли я отказаться от удержания взносов на ОСМС? Или оплачивать их только на одной из работ?

— Если вы студент очного отделения, то относитесь к льготной категории граждан, то работодатель не должен вносить за вас отчисления и удерживать с вашей зарплаты на ОСМС. Если вы обучаетесь заочно, то оплата должна быть со всех источников дохода, при этом максимальный доход, с которого удерживают отчисления и взносы не должен превышать 10 МЗП.

При уплате взносов с суммы дохода, равной 10-кратному минимальному размеру заработной платы, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная работодателем и (или) налоговым агентом.

— На какую медицинскую помощь могут рассчитывать иностранные лица в Казахстане?

— Согласно пункту 2 статьи 2 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Законом:

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана;

кандасы.

Согласно пункту 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе, социальное страхование трудящихся из стран ЕАЭС, а также членов их семей, осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан Казахстана. Их работодатели должны ежемесячно производить за них взносы и отчисления.

Вместе с тем оказание консультативно-диагностической помощи в системе ОСМС осуществляется по направлению специалиста ПМСП, а эта услуга входит в пакет ГОБМП. Таким образом, согласно Закону РК «О миграции населения» (статьи 35, 41 и 43-1) иммигранты, прибывающие в Казахстан для осуществления трудовой деятельности, обязаны иметь добровольную медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную и стационарную помощь.

Иностранцы из дальнего зарубежья, временно пребывающие на территории РК и не подпадающие под действие Закона об ОСМС, вправе, при наличии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, претендовать на гарантированный объем медицинской помощи. Во всех других случаях медицинские услуги им доступны только при наличии полиса добровольного медицинского страхования.