Центр способен принимать 200-250 туристов в сутки.

Принявший участие в официальной церемонии открытия аким города Мурат Айтенов ознакомился с деятельностью центра по информированию иностранных гостей о достопримечательностях, культурных мероприятиях и гостиницах, по принципу «одного окна».

— Главная задача центра — объединить туристские учреждения и способствовать высокому уровню сервисного обслуживания туристов. Для того, чтобы у гостей было желание посетить наш город еще и в следующем году, необходимо дальнейшее развитие предоставляемых услуг, — сказал аким города.

Туристский информационный центр способен принимать 200-250 туристов в сутки. В центре работает круглосуточный «Call-centre». Жителям и гостям города будут оказываться профессиональные консультации по туристическому потенциалу мегаполиса, предоставлена правовая и визовая помощь. Для гостей города будут предлагаться экскурсионные туры, а также и услуги по предварительному бронированию.

Руководитель туристского информационного центра «Shymkent Tourism Center» Айдаралы Раманов отметил, что туристам будет оказана помощь в адаптации SIM-карты оператора мобильной связи. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии в городе информационно-туристских киосков.

— Сейчас уже официальный сайт visit-shymkent.kz работает на трех языках. На сайте публикуются популярные достопримечательности нашего города, рестораны национальной кухни и другая необходимая информация. В информационном центре предусмотрены интерактивные зоны для проведения консультаций, сувениров, бесед, различных мероприятий, — сказал руководитель центра.

С момента открытия в туристско-информационный центр поступило 522 звонка. В настоящее время обслужено около 700 туристов, в том числе 65 иностранных граждан.

Телефоны центра: +7701 102 1717, +7702 109 17 17