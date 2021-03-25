Усилия Палаты предпринимателей, поднимавшей проблему мясопереработчиков, увенчались успехом.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан издал Постановление № 01/19—01 от 19 марта 2021 года, которым снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит живого скота, домашних животных, а также диких, цирковых и зоопарковых животных, генетического материала, сырого мяса и мясопродукции, не подвергнутой тепловой обработке, молока и молочной продукции, шерсти, волос, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных из Акмолинской области и г. Шымкент Республики Казахстан.

Также сняты временные ограничения на ввоз и транзит живой птицы (включая декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и всех видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Напомним, 25 сентября 2020 года Постановлением Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Узбекистан были введены временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, шерсти, кишечного сырья, шкур и кожи из Акмолинской области и города Шымкент Республики Казахстан. В связи с чем отечественные переработчики, которые экспортировали в Узбекистан, попали в тупиковую ситуацию и стали нести огромные убытки. Из-за данного запрета в Палату предпринимателей г.Шымкент начали поступать обращения от сельхозпредприятий, занимающихся реализацией животноводческой продукции.

В Палате предпринимателей обеспокоились ситуацией со сбытом, потому как санкции соседней страны негативно сказывались на отечественной сельскохозяйственной отрасли.

«Палата предпринимателей г.Шымкент еще прошлой осенью подняла данную проблему на заседании Комитета АПК и пищевой промышленности при Палате, затем на уровне центрального аппарата НПП «Атамекен», который затем обратился в Министерство сельского хозяйства РК. Минсельхоз вышел на МИД РК, которое, в свою очередь, занялось урегулированием вопроса с правительством Республики Узбекистан. Всеобщие усилия возымели успех: в канун праздника наурыз ограничения были сняты», — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Адилжан Даткаев.