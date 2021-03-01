Министерством здравоохранения разрабатывается новая Концепция ЗОЖ, которая будет стимулировать каждого казахстанца вести здоровый образ жизни.

Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии МЗ РК по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Кроме того, Минздравом уже отработан Комплексный план дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи страны, а также разработаны Оперативный план по снижению материнской, младенческой смертности и Дорожная карта по совершенствованию комплекса медицинской помощи детям с ограниченными возможностями Республики Казахстан на 2021 год.

«Оперативный план предусматривает укрепление 1 и 2 уровней перинатальной помощи на районном уровне путем доукомплектования медицинскими кадрами, улучшения инфраструктуры и материально-технической базы родовспомогательных организаций с целью обеспечения готовности к оказанию экстренной медицинской помощи», — отметила вице-министр.

В целом, ведомством активно проводится работа по профилактике, своевременной диагностике и лечению заболеваний. Так, сегодня по всей республике создано 36 центров чрезкожного коронарного вмешательства для лечения пациентов с болезнями системы кровообращения. Во 2 квартале 2021 года планируется открытие еще одного ЧКВ центра в городской многопрофильной больнице г. Шу Жамбылской области.

Кроме этого, по стране работают 66 инсультных центров.

«Наличие инсультных центров в регионах позволяет обеспечивать граждан страны высококвалифицированной медицинской помощью при острых нарушениях мозгового кровообращения», — добавила А.Гиният.

Также продолжается работа по развитию онкологической службы по комплексному плану на 2018 – 2022 годы.

Расширяется не только перечень препаратов для лечения онкопатологии, но и инфраструктура. В прошлом году в Мангистауской области (г. Актау) был введен в эксплуатацию новый онкологический центр. В Жамбылской области (г. Тараз) завершается строительство онкологического центра, который планируется оснастить современным лечебно-диагностическим оборудованием (линейный ускоритель, КТ симулятор, аппарат МРТ и др.).

В «Областном центре онкологии и хирургии» в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области установлен высокотехнологичный линейный ускоритель.