Заместитель акима города Шымкент Ергали Билисбеков встретился с представителями деловых кругов Турецкой Республики.

Во встрече приняли участие генеральный директор компании «Yapiray» Тарык Кынжал, руководители, архитекторы и дизайнеры, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении отношений в рамках двустороннего сотрудничества. Со своей стороны гости выразили интерес к городу Шымкент, ознакомили с достижениями и потенциальными проектами компании «Yapiray». Высказали свои предложения по строительству чугунных дорог и трамваев.

Заместитель акима города Ергали Билисбеков отметил, что если данный проект будет удобен и соответствовать экономике города Шымкент, в соответствии с поручением акима города будет оказана необходимая поддержка. Пока для всестороннего изучения предложения руководителям соответствующих управлений даны конкретные поручения.