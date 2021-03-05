Багдат Мусин положительно оценил результативную работу в Шымкенте и отметил необходимость дальнейшей активизации сферы айти, цифровизации.

Во время визита министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан встретился с жителями отдаленных населенных пунктов и ознакомился с проделанной работой по цифровизации города сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Затем в здании акимата принял участие в совещании под председательством акима города Мурата Айтенова.

На собрании руководитель городского управления цифровизации Асет Абдраханов проинформировал о проводимой в городе работе по цифровизации и озвучил дальнейшие планы.

В прошлом году министерством была разработана дорожная карта по улучшению сети интернет в городе. В соответствии с ним разработан план работы по 3 этапам. Для 1 этапа были определены 11 земельных участков и построены антенно-мачтовые сооружения. Полностью запущены базовые станции в двух местах в жилых массивах Алтынтобе, Асар, Асар-2, Актас-2, Кокбулак, Северо-Западный, Достык (Северная дача),Туран, Айколь и Шымкент сити. На втором этапе определены 13 мест, ведется работа по установке антенно-мачтовых сооружений.

Кроме того, в 30 общественных местах города установлены комплексы «Ақылды күнбағыс». Здесь жители могут пользоваться бесплатным wi-fi. До конца текущего года такие комплексы будут установлены еще на 30 точках.

Кроме того, руководитель управления отметил, что сфера образования и здравоохранения полностью переведена в электронный формат. Также есть внедрение системы электронного билетирования в общественном транспорте, открытие диспетчерского центра.

— Мы запустили 2 проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, планируется создание таких проектов, как «умный пешеход», «умный счетчик». В соответствии с проектом «умное уличное освещение» в рамках государственно-частного партнерства будет освещено 303 улицы. В результате освещение мегаполиса составит 70 процентов. В соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан» будет проведено порядка 100 мероприятий,-сказал Асет Абдраханов.

Отметив, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью в повседневной жизни людей, аким города Шымкент Мурат Айтенов поручил завершить начатые работы качественно и в срок. Ваша главная задача — обеспечить население информационно-коммуникационными технологиями, в том числе развитием интернета. Так аким поручил руководителю управления провести переговоры с провайдерами и мобильными операторами, предоставляющими услуги связи и уделить особое внимание качеству предоставляемых услуг.

В свою очередь, глава данного ведомства положительно оценил результативную работу в Шымкенте и отметил необходимость дальнейшей активизации сферы айти, цифровизации. «Необходим быстрый переход от пилотных проектов к основным. Нужно укреплять отношения с жителями. Очень важно, чтобы специалист центра хорошо знал свою область. К строящимся домам, как и вода, газ, отопление, должен быть подведен и оптический интернет. Также можно обмениваться опытом и работать вместе со специалистами других городов», — сказал Б.Мусин.