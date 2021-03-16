В Шымкенте 15 марта зарегистрировано 17 случаев заражения COVID-19, в том числе заболевших детей до 18 лет — 1 случай, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрирован 1 случай.

Выздоровевших за сутки — 6.

С 01.01.2021г. по 15.03.2021г. зарегистрировано всего 877 случаев COVID-19 (450 симптомные, 427 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило 168 случаев.

С 01.01.2021г. по 15.03.2021г. зарегистрировано 168 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1424 исследований, из них положительных – 17.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.