В Шымкенте 2 марта зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 9, без симптомов – 3, среди детей до 18 лет случаев не зарегистрировано, случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 7.

С 01.01.2021г. по 02.03.2021г. зарегистрировано всего 671 случай COVID-19 (340 симптомные, 331 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 139 случаев.

С 01.01.2021г. по 02.03.2021г. зарегистрировано 160 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 927 исследований, из них положительных – 12.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.