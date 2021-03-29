В Шымкенте 28 марта зарегистрировано 45 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 25, без симптомов – 20, в том числе заболевших детей до 18 лет — 11 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 6 случаев.

Выздоровевших за сутки — 3.

С 01.01.2021г. по 28.03.2021г. зарегистрировано всего 1233 случая COVID-19 (680 симптомные, 553 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 219 случаев.

С 01.01.2021г. по 28.03.2021г. зарегистрировано 193 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1936 исследований, из них положительных – 45.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.