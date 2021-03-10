В Шымкенте 9 марта случаев заражения COVID-19 зарегистрировано 2 случая, в том числе заболевших детей до 18 лет не зарегистрировано, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрирован 1 случай.

Выздоровевших за сутки — 11.

С 01.01.2021г. по 09.03.2021г. зарегистрировано всего 780 случаев COVID-19 (378 симптомные, 402 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 152 случая.

С 01.01.2021г. по 09.03.2021г. зарегистрировано 166 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1360 исследования, из них положительных – 2.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.