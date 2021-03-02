На основании решения конкурсной комиссии, на должность временно исполняющей обязанности руководителя государственного учреждения «Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент» комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК назначена Шамшиева Нургуль Акылбековна.

Нургуль Акылбековна родилась в 1976 году. Образование высшее, специальность — русский язык и литература, магистр психологии и экономических наук.

Трудовую деятельность начала учителем средней школы №173 имени А.Молдагуловой в городе Кызылорда. 2001-2015 годы работала заместителем директора по воспитательной работе школы, ведущим специалистом департамента молодежной политики Министерства культуры РК; ведущим специалистом, главным специалистом департамента молодежной политики Министерства образования и науки, ведущим специалистом департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки, главным специалистом, экспертом, главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора, директором департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки.

В 2017-2019 годах занимала должность президента АО «Информационно — аналитический центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан.