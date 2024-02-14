Школьные кабинеты в коридорах: Справляются ли с нагрузкой в школах Шымкента?

В третьем мегаполисе Казахстана в 2024 году сдадут 12 комфортных школ, тем самым решится главная проблема загруженности учебных заведений.

С начала учебного года в Шымкенте удалось ликвидировать трехсменку. Тем не менее в городе больше 20-ти школ остаются переполненными. Там, где учеников много, открывают дополнительные кабинеты в школьных коридорах.

«Трехсменки у нас нет, но были сигналы, что в 23 школе, 115 и 95 школах есть трехсменное обучение. Мы создали команду из директоров, которая без предупреждения поехала в эти школы и проверяли по кабинетам. Как вышли из ситуации школы? В коридорах организовали кабинеты пластиковые. Да, есть в 21 школе города проблемы переполненности», — сказала Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

В управлении образования пояснили, что питание в школьных столовых останется бесплатным, а вот контроль за качеством еды будут уделять. Создаются специальные мониторинговые группы, которые будут проверять работу столовых. При этом, каждый кто заметит нарушения, может пожаловаться на школу в городского управление образования.