Подростковая преступность в городе растет. Главный педагог Шымкента

В Шымкенте растер подростковая преступность, с начала года произошло несколько суицидов.

Сейчас эксперты исследуют это направление и разбираются, что могло стать причиной?

«С 2022 по 23 года было фактов суицида 25, а в 2023 по 24 году 32. С начала этого года уже 3. Пока базовые потребности человека не будут удовлетворены, ни о каком духовном росте мы говорить не можем. Здесь большая нагрузка лежит на организации образования, почему? Потому что большую часть времени дети проводят в школе. Так уже сложилось, что общество большую часть ответственности переложило на школы», — говорит Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Главный педагог Шымкента призвала родителей уделять внимание своим детям, интересоваться детально всем, чем они занимаются.