Его задача — принять конкретное решение по обеспечению особых условий для инвестора.



В Шымкенте под руководством акима города создан инвестиционный штаб, который будет оперативно рассматривать инвестиционные проекты и оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Задача штаба — принять конкретное решение по обеспечению особых условий для инвестора.

В состав штаба, под председательством акима города Мурата Айтенова, входят городские управления, территориальные департаменты и монополисты. На заседании штаба, которое будет проходить каждую пятницу, будет налажена связь с инвесторами через платформу zoom, проводится работа по устранению административных барьеров, созданию благоприятных условий и координации.

В целом для экономики города особое внимание уделяется привлечению инвестиций в такие базовые секторы, как здоровье, жилье, перерабатывающее производство и агропромышленный комплекс.